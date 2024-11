'लोकसभा में EVM ठीक थी, विधानसभा में खराब हो गई', अजित पवार ने विपक्ष को घेरते हुए सेट किया NCP का नया टार्गेट

Ajit Pawar: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजीत पवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण सफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया. राष्ट्रीय राजधानी में एनसीपी की मीटिंग में बोलते हुए,'पवार ने राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में पार्टी को फिर से नेशनल स्तर पर लाने के की बात कही. इसके अलावा उन्होंने इस दौरान विपक्ष को EVM के मुद्दे पर भी लताड़ते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजे उनके हक में आए थे तो ईवीएम ठीक थी लेकिन विधानसभा में हुए सफाए के बाद फिर EVM खराब हो गई.

NCP को फिर बनाएंगे राष्ट्रीय पार्टी

अजित पवार ने कहा,'हमारी पार्टी कभी राष्ट्रीय पार्टी थी. उस दर्जे को फिर से हासिल करने के लिए हमें अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. हम लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे.' इस दौरान अजित पवार ने दिसंबर के बाद आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा,'जो भी नतीजे देने की ताकत जाहिर करेगा, उसे मौके दिए जाएंगे. हम युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महिलाओं को पूरे मौके मिलें. महिलाओं ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के लिए मजबूत समर्थन दिखाया है. यह चुनाव पहली बार है जब किसी गठबंधन से इतनी बड़ी संख्या में विधायक चुने गए हैं.'

एनसीपी चीफ ने महाराष्ट्र चुनावों में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए भी विपक्ष की आलोचना की. उन्होंने कहा,'संसदीय चुनावों में ईवीएम ठीक थी, क्योंकि नतीजे उनके (महा विकास अघाड़ी) पक्ष में थे. हालांकि, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होते हैं, तो वे ईवीएम को दोष देते हैं.'

#WATCH | Delhi | NCP chief Ajit Pawar says, "In the parliament election, EVM was fine because the result was in their (Maha Vikas Aghadi) favour. In assembly elections, the result is different and hence they are blaming the EVM..."

