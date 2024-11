हेमंत सोरेन की बहन ने भाभी को लेकर कह दी बड़ी बात, बताया- कैसा है घर के अंदर का माहौल?

Hemant Soren Sister: हेमंत सोरने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें गुरुवार को शपथ दिलाई. रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें 4 बजकर 10 मिनट पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान मंच पर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं के अलावा हेमंत सोरेन के पिता और झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन के हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मंच पर मौजूद रहे. शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत सोरेन के परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे. उनकी बहन और बेटे ने मीडिया से भी बात की और बताया कि हेमंत सोरने की जीत के बाद घर का माहौल कैसा है.

हेमंत सोरने की बहन अंजनी सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा,'आज पूरा झारखंड खुश है. हमें पहले से ही उम्मीद थी कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे.' इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों के घर का माहौल कैसा है तो अंजनी ने जवाब हम सब लोग खुश हैं और आप सब खुश ही होंगे. इसके अलावा हेमंत सेरेन की पत्नी के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी अर्धांगिनी हैं और वो कहीं भी रहें उनके साथ ही रहेंगी.

#WATCH | After Hemant Soren takes oath as the 14th CM of Jharkhand, his sister and JMM leader Anjani Soren says, "The entire Jharkhand is happy today... We already had this expectation that we would win with full majority." pic.twitter.com/zVP0Pvs3Bc

इसके अलावा हेमंत सोरने के बेटे नितिल सोरेन सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा,'मैं अपने पिता के लिए बहुत खुश हूं. हर कोई इसे देखने आया है. आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) आपके लिए काम कर रहा है, पूरे झारखंड के लिए काम कर रहा है.'

#WATCH | Ranchi: At the oath ceremony of his father, Jharkhand CM-designate Hemant Soren, Nitil Soren says, "I am very happy for my father...Everyone has come to witness this. To the tribals, I would like to say that Jharkhand Mukti Morcha (JMM) is working for you, working for… pic.twitter.com/jux0ZssQSt

— ANI (@ANI) November 28, 2024