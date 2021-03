West Bengal Election: ममता बनर्जी का आरोप, 'PM बांग्लादेश में बैठकर वोट की मार्केटिंग कर रहे हैं'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बांग्लादेश (Bangladesh) दौरे पर पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने तीखा हमला बोला है. बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के दिन ममता ने कहा, पीएम बांग्लादेश में बैठकर वोट की मार्केटिंग कर रहे हैं , पहले कहते हैं कि बांग्लादेश से हम घुसपैठिये बुला रहे हैं लेकिन अब वो खुद वहां बैठकर बंगाल की राजनीति कर रहे हैं.

ममता बनर्जी ने ये भी कहा, 'साल 2019 में जब एक बांग्लादेशी अभिनेता हमारी रैली में शामिल हुआ तो बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से बात करने के साथ उसका वीजा रद्द करा दिया था. लेकिन आज जब वोटिंग चल रही है तो वो बांग्लादेश में बैठकर एक वर्ग के लोगों के वोट की ओर देख रहे हैं. ऐसे में आपका वीजा क्यों नहीं कैंसल होना चाहिए? हम इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे.'

#WATCH | In '19 LS polls when a Bangladeshi actor attended our rally, BJP spoke to Bangladesh govt&cancelled his visa.... When polls are underway here, you (PM) go to Bangladesh to seek votes from one section of ppl, why shouldn't your Visa be cancelled?We'll complain to EC:WB CM pic.twitter.com/CQfeUDgZ0y

— ANI (@ANI) March 27, 2021