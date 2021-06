Bengal: रिश्तेदारों को नौकरी देने के आरोप पर राज्यपाल ने तोड़ी चुप्पी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिया जवाब

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) द्वारा लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया. बता दें कि महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने राजभवन में अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा है.

राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) द्वारा उन पर राजभवन में ओएसडी पदों पर अपने परिवार के लोगों और परिचितों को नियुक्त करने के आरोप 'तथ्यात्मक रूप से गलत' है और इन्हें राज्य में 'खतरनाक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति' से 'ध्यान हटाने का तिकड़म' करार दिया. उन्होंने कहा कि विशेष ड्यूटी पर नियुक्त लोग उनके परिवार के करीबी नहीं है.

जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने ट्वीट किया, 'महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के ट्वीट और मीडिया में ओसीडी के छह अधिकारियों को मेरा रिश्तेदार बताया तथ्यात्मक रूप से गलत है. ये ओसीडी तीन अलग-अलग राज्यों और चार अलग-अलग जातियों से नाता रखते हैं. उनमें से कोई भी करीबी परिवार का हिस्सा नहीं है. उनमें से चार मेरी जाति या राज्य से नहीं है.' उन्होंने कहा, 'यह ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की राज्य की खतरनाक कानून एवं व्यवस्था से ध्यान हटाने की तिकड़म का खुलासा करता है. राज्य के लोगों की सेवा करने और संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत मेरे पद की शपथ को कायम रखना जारी रखेंगे.'

This is unfolding of “distraction strategy” to divert attention from alarming law and order scenario @MamataOfficial.

Would continue undeterred and with zeal to serve the people of state and vindicate my oath of office under Article 159 of the Constitution.

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) June 7, 2021