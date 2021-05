West Bengal: ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा राज्यपाल का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा, दिया ऐसा रिएक्शन

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) आज (13 मई) विधान सभा चुनाव परिणाम (WB Election Result) आने के बाद 2 मई को भड़की हिंसा से प्रभावित कूचबिहार (Cooch Behar) का दौरा करेंगे और वहां हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को राज्यपाल जगदीप धनखड़ का यह दौरा बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है. ममता बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नियमों का उल्लंघन करार दिया. ममता ने कहा कि जगदीप धनखड़ का हिंसा से प्रभावित कूचबिहार जिले का योजनाबद्ध दौरा नियमों का सरासर उल्लंघन है.

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कहा वह अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मुख्यमंत्री को मेरी प्रतिक्रिया- ऐसे अभूतपूर्व संकट के समय में ममता बनर्जी को राज्यपाल के अलावा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी. यह राजनीति करने का समय नहीं है, जब चुनाव के बाद हिंसा हो रहे हैं.'

In my response to CM

“In time of such unprecedented crisis @MamataOfficial there was need to act in togetherness with all concerned, including the Governor. It was no time for optics or playing to gallery when we are in the midst of unprecedented post poll retributive violence.”

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 13, 2021