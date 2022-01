राहत: इस राज्य में कोरोना पाबंदियों में मिली छूट, सरकार ने जारी किए निर्देश

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 की पाबंदियों के बीच लोगों को थोड़ी राहत दी है. सरकार ने कोरोना पाबंदियों में कुछ ढील देने का फैसला किया है. जानकारी के अनुसार, राज्य में अब जिम रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. वहीं, बाहरी आयोजन रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ किए जा सकते हैं. इसके साथ ही इंडोर इवेंट के लिए 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी.

पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. जिम में कोरोना की दोनों डोज या RTPCR की नेगेटिव रिपोर्ट वाले स्टॉफ और लोग जा सकते हैं. इसके अलावा जात्रा उत्सव को भी रात 9 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ मनाया जा सकता है.

West Bengal govt eases COVID-19 restrictions in the state.

Gyms can operate with 50% capacity till 9pm, Jatra shall be allowed with 50% capacity till 9pm and outdoor shooting for films and TV programmes allowed in the state following COVID appropriate protocols pic.twitter.com/fQiFEyXB7F

— ANI (@ANI) January 17, 2022