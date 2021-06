West Bengal: जोरदार बारिश के बाद 6 जिलों में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, 27 की मौत

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के 6 जिलों में जोरदार बारिश के बाद आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी. इसकी चपेट में आकर कुल 27 लोगों की मौत हो गई है. आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ हुगली जिले में 11, नदिया जिले में 1, मुर्शिदाबाद में 9, पश्चिम मिदनापुर जिले में 2, पूर्व मिदनापुर में 2 और बांकुड़ा में 2 लोगों की मौत हुई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की दुआ भी की है. पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, 'पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से जिन लोगों के अपनों की मौत हुई है, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं. प्रार्थना है कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्द से जल्द ठीक हों.'

My thoughts are with all those who lost their near and dear ones due to lightning in parts of West Bengal. May the injured recover at the earliest.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021