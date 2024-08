West Bengal News: 'होश में रहो वरना छड़ी से पीटूंगा', ममता सरकार के मंत्री ने महिला अधिकारी को धमकाया; BJP हमलावर

Who is West Bengal Minister Akhil Giri: पश्चिम बंगाल से एक मंत्री के लेडी फॉरेस्ट अफसर को धमकाने का वीडियो सामने आया है. बीजेपी बंगाल ने इस वीडियो का जारी किया है. इस वीडियो में बंगाल के मंत्री अखिल गिरी एक लेडी फॉरेस्ट अफसर को अभद्र भाषा में धमकाते हुए दिख रहे हैं. दरअसल अफसर वन क्षेत्र में अतिक्रमण को हटा रही थी लेकिन मंत्री अखिल गिरि को ये नागवार गुजरा.

'बोलते वक्त सिर झुकाकर बात करो'

उन्होंने फॉरेस्ट अफसर से कहा कि वो सरकारी कर्मचारी है. लिहाजा बोलते वक्त सिर झुका कर बात करें. यही नहीं मंत्री ने ये कहकर धमकाया कि अगर तुमने इस मामले में दोबारा दखल देने की कोशिश की तो वो ये सुनिश्चित करेंगे वो सही सलामत न लौट सके. मंत्री अखिल गिरि ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि वो उसे छड़ी से पीटेंगे.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जेदारों के बुलाने पर शनिवार को मौके पर पहुंचे ममता सरकार में मंत्री अखिल गिरी आग बबूला हो गए. उन्होंने महिला अधिकारी पर भड़कते हुए कहा, तुम एक सरकारी कर्मचारी हो, इसलिए बात करते वक्त अपना सिर झुकाकर रहो. अधिकारी को धमकी देते हुए मंत्री ने कहा, एक हफ्ते के अंदर तुम देखोगी कि क्या होने वाला है.

'होश में रहो वरना छड़ी से यहीं पीटूंगा'

बांग्ला में महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते हुए मंत्री अखिली गिरी ने कहा, अगर तुमने इस मामले में फिर से अपनी नाक घुसेड़ी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम वापस न जा सको. इसके बाद उन्होंने लेडी अफसर के लिए कई अभद्र शब्द कहे. गुस्से में तमतमा रहे मंत्री इतने पर ही नहीं रुके. मंत्री अखिल गिरी ने महिला अधिकारी से कहा, होश में रहे वरना मैं तुम्हें यहीं छड़ी से पीटूंगा.

West Bengal Minister Akhil Giri threatens a lady Forest Officer because she was performing her duty to remove illegal encroachment in forest areas.

What did he say -

1. "সরকারি কর্মচারী, মাথা নিচু করে কথা বলবেন।" - You are a government employee, bow down your head (infront of… pic.twitter.com/CDrULP9Mli

