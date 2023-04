New Covid Variant Arcturus: फौरन पहचाने कोरोना के इस नए वेरिएंट के ये 5 लक्षण, 24 घंटे में सामने आए 11 हजार से ज्यादा केस

What is Arcturus, new Omicron subvariant symptoms: कोरोना महामारी एक बार फिर से सिर उठा रही है. इस बार कोरोना का आर्कटुरस (Arcturus) वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए नयी मुसीबत बन गया है, WHO के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट 29 देशों में फैल चुका है. जिसका नया अवतार पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा तेज है. 'Arcturus' ओमिक्रोन का नया सब-वेरिएंट एक्सबीबी.1.16 है. भारत की बात करें तो बीते 24 घंटों में देशभर में कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल आया है. इस बीच देश के जाने माने डॉक्टरों ने कोरोना के इस नए सब-वेरिएंट Arcturus के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में बताया है, जिन्हें जानकर आप भी समय रहते सचेत हो सकते हैं.

कितना खतरनाक है वायरस? आर्कटुरस की जांच से पता चलता है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में एक और म्यूटेशन है, जिसके कारण उसकी संक्रामक क्षमता बढ़ गई है. शोध के मुताबिक आर्कटुरस पहले के वेरिएंट क्राकेन से 1.17 से 1.27 गुना ज्यादा संक्रामक है. टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे एंटीबॉडी के लिए मजबूत रूप से प्रतिरोधी बताया है. इसके साथ उनकी चेतावनी है कि यह दुनिया भर में फैल सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नया वायरस प्रतिरक्षा से बच कर गंभीर संक्रण और जटिलताओं का कारण बन सकता है. Arcturus के प्रमुख लक्षण डॉक्टरों के मुताबिक, इसके संक्रमण में कुछ अलग लक्षण प्रमुख देखे जा रहे हैं. जो कि पिछले ओमिक्रोन वेरिएंट में इतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे. नये वेरिएंट की चपेट में आने वाले शख्स के शरीर में तेज दर्द, लंबे समय तक चलने वाली खांसी, पेट में मरोड़, गैस की समस्या और दस्त जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं. Arcturus संक्रमण में साइनस इंफेक्शन काफी सामान्य है. इस बीमारी में साइनस के टिश्यू में इंफ्लामेशन आ जाती है और बंद नाक, नाक बहना, बुखार, फेशियल पेन जैसे लक्षण दिखते हैं. (डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. ज्यादा जानकारी या फिर उपर बताया गया कोई ऐसा लक्षण दिखते ही फौरन किसी योग्य या अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें.)