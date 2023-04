CBI vs CID: बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं जानते हैं CBI-CID का बेसिक अंतर, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया सवाल

CBI VS CID Who Is More Powerful: कई बार बड़े-बड़े इंटरव्यू में सीबीआई (CBI) और सीआईडी (CID) में फर्क पूछा जाता है. इन दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं. इस वजह से भी ज्यादातर लोग इनका अंतर बताने में गलती कर बैठते हैं. यहां सीबीआई और सीआईडी के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है. हालांकि सरकार के इन दोनों विभागों का काम अपराधिक मामलों की छानबीन करके उसे दूध का दूध पानी का पानी करने का है.

कैसे काम करती हैं दोनों एजेंसियां? आपको बता दें कि सीबीआई और सीआईडी दो अलग-अलग जांच एजेंसियां हैं जो कि अपराधिक मामलों से जुड़े तथ्यों की जांच करती हैं. सीबीआई को केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, वहीं सीआईडी को राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है. आपको बता दें कि सीबीआई राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है जबकि हर राज्य की सीआईडी अलग-अलग हो सकती हैं. सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (Central Bureau of Investigation) है जबकि सीआईडी को क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (Crime Investigation Department) कहा जाता है. बात सीबीआई की करें तो यह केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करती है. कब हुई थी शुरुआत? आपको जानकर हैरानी होगी कि सीआईडी की स्थापना सीबीआई से कई साल पहले हुई थी. सीबीआई का गठन आजादी के बाद साल 1963 में किया गया था. वहीं अंग्रेजों के शासन काल के दौरान साल 1902 में सीआईडी का गठन किया गया था. आमतौर पर सीबीआई भारत सरकार के आदेश पर देश के किसी भी राज्य में किसी भी जहां पर छानबीन कर सकती है लेकिन बंगाल जैसे राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ती है. कैसे बने एजेंसी का हिस्सा? सीबीआई में जाने के लिए अभ्यर्थी को यूपीएससी (UPSC) या फिर एसएससी सीजीएल (SSC CGL) की परीक्षा पास करनी होती है. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर अभ्यर्थी ग्रुप ए (Group A) की सेवा में शामिल होता है, वहीं एसएससी सीजीएल (SSC CGL) के जरिए उसे सब-इंस्पेक्टर (Sub Inspector) की पोस्ट दी जाती है. राज्य पुलिस बल में शामिल होकर सीआईडी (CID) में शामिल हुआ जा सकता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|