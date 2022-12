WHO ने कोरोना पर चीन को हड़काया! वैक्सीनेशन और रियल टाइम डेटा को लेकर दिए कड़े निर्देश

Corona in China: 30 दिसंबर को WHO और चीन के बीच COVID-19 मामलों में मौजूदा उछाल को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, ताकि चीन में कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सके और WHO के एक्सपर्ट्स उन्हें मदद कर सकें.