WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया, भारत सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO)ने कोरोना वायरस (Corona Virus)को महामारी घोषित कर दिया है. कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. भारत ने विदेश से आने वाले यात्रियों के वीजा सस्पेंड कर दिए हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि यदि जरूरत न हो तो विदेश यात्रा से बचें. बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के अब तक 60 मरीजों की पुष्टी हो चुकी है. दुनियाभर में कोरोना से अब तक 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

अब भारत आने के लिए केवल राजनायिकों और यूएन कर्मचारियों को ही वीजा दिया जाएगा. इनके अलावा सभी के वीजा सस्पेंड कर दिए हैं. विदेश से आने वाले यात्रियों के वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं. यह रोक ओसीआई कार्डधारकों पर भी जारी रहेगी.

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India: Visa free travel facility granted to OCI cardholders is kept in abeyance till April 15th, 2020. This will come into effect from 1200 GMT on 13th March 2020 at the port of departure.

