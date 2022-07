घर की हवा में कौन घोल रहा है जहर? IIT की स्टडी में हो गया चौंकाने वाला खुलासा

Plastic is working like Poison: WHO के मुताबिक विश्व के 99% लोग साफ हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मजबूरी में जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं. इसकी वजह एक चीज है. एक ऐसी चीज जो आपके घर को प्रदूषित कर रही है और ये चीज आपके घर के हर कोने में मौजूद है. आपके किचन से लेकर बाथरूम तक मौजूद उस चीज ना नाम है प्लास्टिक.