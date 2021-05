योगी सरकार ने Corona संक्रमितों की पहचान के लिए उठाया खास कदम, WHO ने UP मॉडल को सराहा

लखनऊ: देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने के साथ ही लोकल स्तर पर निरीक्षण पर जोर दिया है. इसका फायदा अब दिखने लगा है और राज्य में लगातार एक्टिव केस (Covid-19 Active Case) में कमी आ रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी योग आदित्यनाथ सरकार के इस प्रयास की जमकर तारीफ की है.

डब्लूएचओ (WHO) ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फार्मूला पर काम करने के प्रयास की जमकर तारीफ की है. डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीम गठित की, जिसने घर-घर जाकर कोविड के एक्टिव केस की पहचान की और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की. इस प्रयास से कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद मिली है.

#India's most populous state Uttar Pradesh, the state gov. has initiated house-to-house active case finding of #COVID19 in rural areas to contain transmission by testing people with symptoms for rapid isolation, disease management & contact tracing

https://t.co/pbDi98UByQ pic.twitter.com/7H2yXcU0if

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2021