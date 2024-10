Maharashtra Vidhan Sabha Chunav: हरियाणा में अच्‍छी-खासी अहीरवाल (यादव) बेल्‍ट होने के बावजूद कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी. सपा ने भी तेवर नहीं दिखाए. जाट वोटबैंक पर ही भरोसा करके रह गई. नतीजा सबके सामने है. लगभग बराबर वोट प्रतिशत हासिल करने के बावजूद आज कांग्रेस सत्‍ता में नहीं पहुंच पाई और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार परचम लहरा दिया. हरियाणा का सबक सपा और कांग्रेस दोनों के लिए है. जबकि दोनों ही दलों के पास उससे पहले मध्‍य प्रदेश का उदाहरण था. लेकिन कांग्रेस ने उस मैसेज को नहीं समझा और सपा भी शांत रह गई.

अखिलेश यादव ने लगता है कि हरियाणा के संदेश को समझ लिया है कि इंडिया गठबंधन के वोटों का विभाजन किसी भी तरह नहीं होना चाहिए. इसलिए यूपी में जहां कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में अपनी तरफ से पहले ही छह सीटों पर ऐलान कर कांग्रेस पर दबाव बना दिया वहीं साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी स्‍पष्‍ट कर दिया कि कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं. नतीजतन खैर और गाजियाबाद की दो सीट पर अब कांग्रेस लड़ रही है और बाकी सात पर सपा.

यूपी को सुलझाने के बाद अब अखिलेश यादव शुक्रवार को महाराष्‍ट्र पहुंच रहे हैं. मकसद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को चुनावी मैदान में उतारना है. उन्‍होंने वहां जाने से पहले कहा भी कि हम लोग चाहते हैं कि महाराष्‍ट्र में इंडिया गठबंधन जीते. महाराष्‍ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए (शरद पवार-उद्धव ठाकरे-कांग्रेस) इंडिया गठबंधन का हिस्‍सा है. सपा एमवीए के साथ मिलड़कर लड़ना चाहती है. अब सवाल उठता है कि सपा आखिर ऐसा क्‍यों चाहती है?

सपा की आकांक्षा

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सपा ने सात सीट पर प्रत्याशी उतारे थे और उनमें से दो ने जीत हासिल की थी हालांकि बाकी सीट पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. सपा इंडिया गठबंधन के साथ डील करके वहां कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्‍छुक है. इससे भी सपा की आकांक्षा राष्‍ट्रीय पार्टी बनने की चाहत है. अबकी बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बाद वह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उसके बाद से ही अन्‍य राज्‍यों में वह चुनाव लड़कर और अपेक्षित वोट प्रतिशत हासिल करके राष्‍ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए बेताब है.

#WATCH | Mumbai: Samajwadi Party leader Abu Azmi says, "The meetings in the Maha Vikas Aghadi are taking place only between Congress, NCP(SCP) and the Samajwadi Party. The meetings with the smaller parties are pending. Through my tweet, I was reminding them it is getting late and… pic.twitter.com/t0QGVCORMt

— ANI (@ANI) October 17, 2024