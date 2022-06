Amazing Fact: इंसान की हथेलियों और तलवों पर क्यों नहीं उगते बाल? जानिए इसके पीछे का विज्ञान

Why now hairs on palm and feet: कई जानवरों के पूरे शरीर पर बाल होते हैं. उनकी हथेलियों और पैरों पर भी बाल होते हैं. लेकिन इंसान के हथेली और पैरों के तलवों पर बाल नहीं उगते. लेकिन क्या आपको इसकी वजह पता है? आइए इसके पीछे का विज्ञान बताते हैं.