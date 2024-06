कांग्रेस ने पोप और PM की तस्वीर पर ऐसा क्या कहा, रिजिजू बोले- हम विरोधी हैं दुश्मन नहीं

PM Modi Pope Picture: कुछ दिन पहले इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की भी मुलाकात हुई थी. दोनों बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले. पोप जब पीएम मोदी से मिल रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी. यह तस्वीर वायरल हो गई. हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस तस्वीर के सहारे पीएम पर तंज कसा है. केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आखिरकार पोप को गॉड से मिलने का मौका मिल गया.' यह तंज कई लोगों को अच्छा नहीं लगा.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आज नसीहत देने के अंदाज में लिखा. उन्होंने कहा, 'हम सभी राजनीतिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं. हमें एक-दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए.' रिजिजू ने इसे पोप का अपमान बताते हुए कांग्रेस को घेरा. दरअसल, कांग्रेस का तंज पीएम मोदी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें भगवान ने किसी खास उद्देश्य के साथ धरती पर भेजा है.

