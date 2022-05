Loudspeaker Row: लाउडस्पीकर विवाद को लेकर क्यों मुखर हैं राज ठाकरे, संजय राउत ने बताई वजह

Sanjay Raut on Raj Thackeray: शिवसेना (Shiv Sena) सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोला है. संजय राउत ने कहा है कि आज हर जगह लाउडस्पीकर पर राजनीति हो रही है. मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के बारे में बालासाहेब ठाकरे (Bala Saheb Thackeray) के विचारों पर उनके कुछ पुराने वीडियो क्लिप शेयर किए जा रहे हैं. ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि जब विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री थे तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया.

संजय राउत ने आगे ये भी कहा, 'आखिर पिछले 50 सालों में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? इस दौरान उन्होंने (मनसे प्रमुख राज ठाकरे) लाउडस्पीकर को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं की. पहले इसे लेकर न कोई बयान दिया गया और न विवाद हुआ. लेकिन अब उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब उनके भाई उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं.

There is politics over loudspeakers everywhere and some old clips of Balasaheb on his views about loudspeakers in mosques are being shared. Why this issue was never raised since 50 years when Vilasrao Deshmukh, Prithviraj Chavan and Devendra Fadnavis were CM?: Sanjay Raut (05.05) pic.twitter.com/uziFwyBvnx

