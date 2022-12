Weather News: दिसंबर में रिकॉर्डतोड़ गर्मी निकाल रही पसीने, इस जगह पड़ेगी भारी बारिश, जानें मौसम का हाल

Why People are Sweating in December: दिसंबर के महीने में यूं तो जमकर ठंड पड़ती है. लेकिन इस बार दोपहर में लोगों के पसीने निकल रहे हैं. दिसंबर आधा गुजरने को है लेकिन पिछले दो दिनों से दोपहर में गर्मी लोगों को परेशानी में डाले हुए है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, सोमवार की सुबह धुंध और कोहरे के साथ मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हाल तो ऐसा है कि पिछले 16 साल में दिसंबर में इससे ज्यादा गर्मी सिर्फ 3 दिन ही दिल्ली को झेलनी पड़ी है.

क्यों बन गए ऐसे हालात

स्काईमेट के अनुमान के मुताबिक, पहाड़ों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ठंडी हवाएं दिल्ली तक नहीं आ पा रही हैं. यही गर्मी बढ़ने का कारण है. लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलवार से तापमान फिर गिरेगा और 13 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

खराब रहेगी हवा

तेज हवाएं चलने से बीते 24 घंटे में दिल्ली में पल्यूशन लेवल में कमी आई है. सोमवार को इसमें और सुधार आ सकता है. अगले दो-तीन दिन दिल्ली को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है. एक्यूआई भी 300 से नीचे रहने का अनुमान है. दूसरी ओर, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम और कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. रविवार को मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि कोयम्बटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कल्लाकुरिची, करूर, कृष्णागिरी, नामक्कल, थेनी, थेनकासी, तिरुपत्तूर, तिरुवल्लुर, तिरुवन्नामलाई और वेल्लोर में बहुत भारी बारिश पड़ सकती है. बारिश से जुड़े हादसों के कारण 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं