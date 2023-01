Watch: सास-ननद ने मिलकर बहू को घसीट-घसीटकर पीटा, वायरल हुआ वीडियो

Woman Beat Daughter In Law: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक सास (Mother In Law) ने अपनी बहू (Daughter In Law) की पिटाई कर दी. इस घटना में महिला का उसकी बेटी ने भी दिया. मारपीट की इस वारदात का वीडियो मौके पर मौजूद एक शख्स ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है. बताया जा रहा है कि बहू को सास और ननद ने मिलकर पीटा. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बहू को छत से नीचे फेंकने का प्रयास

जानकारी के अनुसार, बहू की पिटाई का ये मामला कानपुर में चकेरी थाना के कोयला नगर इलाके का है. आरोप है कि पिटाई के बाद बहू को छत से फेंकने का प्रयास भी किया गया. मारपीट के वक्त सभी लोग छत पर ही मौजूद थे.

सास-ननद ने बहू को पीटा

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बहू को उसकी सास और ननद पीट रही हैं. हालांकि, मौके पर मौजूद बाकी लोग छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं. इस दौरान एक महिला कुर्सी भी फेंक देती है. वीडियो में सास और बहू एक-दूसरे पर चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं.

वायरल हुआ पिटाई का वीडियो

गौरतलब है कि सास-बहू में मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भले ही वायरल हो रहा है लेकिन, अभी तक इस मामले में पुलिस के पास शिकायत की खबर नहीं मिली है.

बता दें कि पिटाई का एक और मामला शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर से सामने आया. यहां एक ट्रेन में दो टीटीई में मिलकर एक यात्री की पिटाई कर दी. इस घटना में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पवन एक्सप्रेस का बताया जा रहा है.

