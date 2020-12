Farmers Protest: आखिर Twitter पर क्यों ट्रेंड कर रहा है #ArrestYograjSingh?

नई दिल्ली: अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले योगराज सिंह (Yograj Singh) किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ ऐसा कह गए हैं कि उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है. सोशल मीडिया पर क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के पिता के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी हो रही है. योगराज ने किसानों के समर्थन में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर बवाल मच गया है.

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के पिता योगराज (Yograj Singh) किसान आंदोलन (Farmer Protest) का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया, जिसमें वह शब्दों की मर्यादा ही भूल गए. उन्होंने हिंदुओं के लिए गद्दार शब्द इस्तेमाल किया. योगराज ने कहा, ‘ये हिंदू गद्दार हैं, सौ साल मुगलों की गुलामी की’. इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. ट्विटर पर #ArrestYograjSingh ट्रेंड कर रहा है. हालांकि, Zee News योगराज सिंह के इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

"Inki Aurate take-take k bhaw bikti" @NCWIndia please listen to this video and take action against Yograj Singh pic.twitter.com/ldjiyJyJmO

योगराज के भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद नाराज लोगों का कहना है कि युवराज सिंह के पिता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उनकी गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग अलग -अलग तरह से योगराज पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘पहले इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे युवराज को अपशब्द कहे और अब हिंदुओं के खिलाफ गलत बयानबाजी की है. यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है और इसे जेल भेजा जाना चाहिए’.

He abuses his wife and son @YUVSTRONG12 .

Now he does the same to #Hindus.

He is a parasite & threat to the society and hence should be behind bars #ArrestYograjSingh

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 4, 2020