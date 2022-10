Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 23 October 2022

1. लाखों दीपकों के बाद लेजर शो से जगमग हुई अयोध्या, PM मोदी भी रहे शामिल

भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिपावली महोत्सव मनाया गया है. जिसमें 15 लाख से ज्यादा दीये जलाएं गए. इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे. इससे पहले अयोध्या में रामलीला के कलाकारों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने स्वागत किया. इस दौरान हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई. Click here to read more

2. इस राज्य के कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, सरकार ने DA बढ़ाया

राज्य सरकार का यह निर्णय सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी के बाद आया है. Click here to read more

3. इस राज्य में संकट से संभलकर! भारी बारिश से पहले तबाही मचा सकता है तूफान 'सितरंग'

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र रविवार शाम तक चक्रवात में तब्दील हो सकता है, जिससे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. Click here to read more

4. राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द, अब ये काम नहीं कर पाएगा कांग्रेस संगठन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) का लाइसेंस रद्द कर किया है. इस ट्रस्ट पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप लगा है. कई जिन चली जांच के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है. माना जा रहा है कि इस फैसले से कांग्रेस संगठन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. Click here to read more

5. दिवाली से पहले ट्रेनों में मारामारी! स्टेशनों पर नहीं मिल रही पैर रखने की जगह

दिवाली से पहले लाखों लोग रेलवे स्टेशनों पर जमा हैं. त्योहार पर ट्रेनों और स्टेशनों पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है. सोशल मीडिया पर लोगों की भीड़ के वीडियो वायरल हो रहे हैं. Click here to read more

6. पंजाब में बन रही दिल्ली जैसी स्थिति, राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ रहा टकराव

दिल्ली के बाद अब पंजाब में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बन रही है. टकराव का सबसे नवीनतम कारण लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के कुलपति के पद से सतबीर सिंह गोसल को हटाने का निर्देश है. Click here to read more

7. 'आम आदमी का अपमान न करें', PM मोदी के 'रेवड़ी' कमेंट पर केजरीवाल ने फिर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि लोग महंगाई से काफी परेशान हैं. उन्हें मुफ्त शिक्षा, इलाज, दवाएं और बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? Click here to read more

8. परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नेटवर्क हैक, हैकर्स ने एक झटके में चुरा ली सीक्रेट जानकारी!

कुछ हैकर्स ने ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नेटवर्क को हैक कर लिया. उन्होंने एंजेसी की एक कंपनी के ईमेल सिस्टम को हैक कर लिया. ईरान ने इसे लेकर एक देश पर आरोप लगाया है. Click here to read more

9. अपने ‘खास दोस्त’ से यह रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है पाकिस्तान? क्या है मजबूरी?

पाकिस्तान को हाल ही में FATF की ग्रे (संदिग्ध) सूची से बाहर कर दिया गया है. FATF आतंकवादी वित्त पोषण और धन शोधन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है. पाकिस्तान को लगभग चार साल पहले एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाला गया था. Click here to read more

10. Britain के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे, नेता ने किया ये बड़ा ऐलान

ब्रिटेन में जारी सियासी संकट के बीच एक बार फिर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के चुनाव में कूद चुके हैं. उन्होंने लिज ट्रस की जगह लेने और चुनाव को लेकर ट्वीट किया है. Click here to read more