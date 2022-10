Britain के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे, नेता ने ट्वीट कर किया ये बड़ा ऐलान

UK Political Crisis: ब्रिटेन में जारी सत्ता संघर्ष के बीच भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने रविवार को औपचारिक रूप से कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व का चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए ट्वीट किया वे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में 42 वर्षीय ऋषि सुनक स्पष्ट रूप से सबसे आगे हैं. उन्हें संसद के कम से कम 128 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है. यहां तक ​​​​कि उनके पूर्व बॉस बोरिस जॉनसन के वफादारों ने दावा किया कि शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने के लिए उनके पास आवश्यक 100 सांसद हैं.

ऋषि सुनक के सामने ये नेता

जबकि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है. ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए सियासी जंग जॉनसन, पेनी मोर्डंट और ऋषि सुनक के बीच देखने को मिल सकती है. ब्रिटेन में जारी सियासी संकट के बीच ऋषि सुनक ने ट्वीट किया कि यूनाइटेड किंगडम एक महान देश है लेकिन हम एक गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.

सुनक ने ब्रिटेन की जनता से की ये अपील

उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कंजरवेटिव पार्टी का नेता और आपका अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़ा हूं. मैं देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहता हूं और अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं. साथ में एक विजन स्टेटमेंट में पूर्व वित्त मंत्री ने कैबिनेट में सेवा करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला. जिससे अर्थव्यवस्था को COVID महामारी के साथ सबसे कठिन समय में चलाने में मदद मिली.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022