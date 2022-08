AAI Recruitment 2022: जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के 156 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन का तरीका

AAI Recruitment 2022: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भर्ती निकाली गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के 156 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. ऐसे में इन पदों पर भर्ती के योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तारीखें

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया का शुरुआत 1 सितंबर 2022 से होगी. वहीं, आवेदन की आखरी डेट 30 सितंबर 2022 है. अभ्यर्थी जितना जल्द हो सके इसका आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट डेट निकल जाने के बाद के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

IB Recruitment 2022: एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर समेत 157 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

आवेदन शुल्क

एयरपोर्ट अर्थारिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सूचना के मुताबिक जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने वाले अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है. वहीं, महिला अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग अभ्यर्थियों और एएआई में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का एक साल सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है.

ऐसे करें आवेदन

1.अभ्यर्थी एयरपोर्ट अर्थारिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर विजिट करें.

2.अब पेज को नीचे स्क्रॉल करें और करियर ऑप्शन पर टैप करें, अब यहां रिक्रूटमेंट एड पर क्लिक करें.

3.अब'Direct Recruitment For The Post Of Junior Executive (Air Traffic Control) In AAI Under ADVT. NO. 02/2022' पर क्लिक करें.

4.अब नोटिफिकेशन के सामने दिखने वाले रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाएं.

5.यहां दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़कर नोटिफिकेशन में दिए गए ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करें.

6.अब एएआई भर्ती 2022 फॉर्म को अपने लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ पूरा फॉर्म भर दें.

7.अब फॉर्म डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट लेकर रख लें.

NABI Recruitment 2022: असिस्टेंट इंजीनियर समेत अन्य पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन