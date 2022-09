HTET Exam 2022: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

HTET 2022 Registration Date Extended​: हरियाणा में टीचिंग फील्ड में करियर बनाने की चाहत रखते वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. अगर आप किसी कारणवश हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 (Haryana Teacher Eligibility Test) के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे तो आपके लिए एक और मौका है. दरअसल, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है.

अब अभ्यर्थी 30 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे. कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट haryanatet.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 थी. यहां जानें एचटीईटी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका.

17 सितंबर से शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया

आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 17 सितंबर से हुई थी. एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो 28 सितंबर से ओपन होकर 30 सितंबर 2022 को बंद होनी थी, लेकिन आवेदन की तारीख आगे बढ़ने से अभी पोस्टपोन कर दिया गया है.

जानें क्या है एचटीईटी

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 3 लेवल के लिए किया जाता है.

लेवल-1, कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक शिक्षक या पीआरटी) के लिए शिक्षक बनने के लिए है.

लेवल-2, कक्षा 6 से 8 (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या टीआरटी) के लिए शिक्षक बनने के लिए है.

लेवल-3, स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) के लिए शिक्षक बनने के लिए है.

आवेदन शुल्क

लेवल 1 के लिए अनुसूचित जाति और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेटस के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये, लेवल 2 के लिए 900 रुपये और लेवल 3 के लिए 1,200 रुपये निर्धारित है. राज्य के बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस क्रमशः लेवल 1, 2 और 3 में शामिल होने के लिए 1,000, 1,800 और 2,400 रुपये आवेदन शुल्क का निर्धारण किया गया है. वहीं, एसससी और हरियाणा के बाहर के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के तौर पर क्रमशः 1,000, 1,800, 2,400 रुपये का भुगतान करना होगा.

ऐसे करें आवेदन

कैंडिडेट्स सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट haryanatet.in पर जाएं.

यहां दिए गए 'Click Here For New Registration' पर क्लिक करें.

इसके बाद 'Apply Now' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज कर दें.

कैंडिडेट्स अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें.

इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें.