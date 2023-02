खुशखबरी! Railway में Apprentice के 1785 पदों पर निकली डायरेक्ट भर्ती, आज ही करें आवेदन

Indian Railway Jobs: भारतीय रेलवे (Indian Railway) की वैकेंसी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. दरअसल, साउथ ईस्टर्न रेलवे (South Eastern Railway) में 1,785 पदों पर वैकेंसी निकली है. इसके लिए 10वीं पास युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए है. अगर आपको भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी तो अभी इस अवसर का लाभ उठाएं.

आज है आखिरी तारीख

इन पदों पर आवेदन प्राप्त करने की लास्ट डेट 2 फरवरी 2023 निर्धारित की कई है. ऐसे में युवाओं के पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए केवल आज दिन भर का ही समय बाकी है.

हो रही डायरेक्ट भर्ती

इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि रेलवे की ओर से निकाली इस बंपर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना परीक्षा के 10वीं के नंबरों के आधार पर डायरेक्ट किया जाएगा.

जरूरी योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास न्यूनतम योग्यता कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं पास की होना जरूरी है.

कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी है.

एज लिमिट

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमानुसार छूट दी गई है.

आवेदन फीस

कैंडिडेट्स को फीस के तौर पर 100 रुपये का भुगतान करना होगा. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय ‘पेमेंट गेटवे’ के माध्यम से फीस का भुगतान ऑनलाइन ही कर सकेंगे. इसके लिए डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ई-वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं.

सिलेक्शन

अप्रेंटिस पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मैट्रिक और आईटीआई दोनों पाठ्यक्रमों में कैंडिडेट्स द्वारा प्राप्त नंबरों के आधआर पर होगा. इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रतिशत अंकों का औसत लेकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर क्लिक करें.

वेबसाइट के होम पेज पर Apprentice Recruitment के लिंक पर क्लिक करें.

अब Online application for Engagement of Apprentices under the Apprentices लिंक पर जाएं.

अगले पेज पर Registration के लिए मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

अब एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लें.