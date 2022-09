SBI Recruitment 2022: ग्रेजुएट्स के लिए क्लर्क के पदों पर निकली बंपर भर्ती, आवेदन करने की अंतिम तिथि आज

SBI Clerk Recruitment 2022: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद काम की खबर है. दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने कुल 5486 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजस्थान समेत पूरे देश में जूनियर एसोसिएट्स (क्लर्क) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है. वहीं, इस शानदार अवसर का लाभ उठाने के लिए सिर्फ आज ही का दिन है.

इन पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों की संख्या, योग्यता और चयन प्रक्रिया आदि से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें. सबसे जरूरी बात यह है कि इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी केवल एक ही राज्य में आवेदन कर सकते हैं.

कुल वैकेंसी

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के कुल 5486 रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगा.

आवेदन की अंतिम तिथि

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2022 है. यानी इस शानदार मौके का लाभ लेने के लिए आपके पास मात्र आज ही का दिन है, ऐसे में इच्छुक जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो फौरन अप्लाई कर दें.

शैक्षिक योग्यता

अभ्यर्थियों का किसी की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक पास होना जरूरी है. ग्रेजुएशन डिग्री के लास्ट ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 750 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. जबकि, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम और डीईएसएम अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

आयु सीमा

इस भर्ती पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल होना चाहिए. हालांकि, ओबीसी कैटेगरी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 3 साल, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी.

चयन प्रक्रिया

कैंडिडेट्स का चयन प्री और मेन्स एग्जाम में उनके प्रदर्शन के आधार होगा. क्लर्क की भर्ती के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है. इन पदों के लिए लिखित परीक्षा नवंबर 2022 में आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड अक्टूबर के लास्ट में जारी किए जाएंगे. प्री क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स इसी साल दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in/web/careers पर जाएं.

अब Latest Announcements में Junior Associates के अप्लाई लिंक पर जाएं.

यहां आप Click here for new registration पर क्लिक करें.

अब अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

इसके बाद मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

अब अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

प्रक्रिया पूरी होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें.

भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन