UP NHM CHO Result 2022: नेशनल हेल्थ मिशन यूपी ने सीएचओ भर्ती परीक्षा परिणाम किया जारी, ऐसे करें चेक

National Health Mission Released CHO Bharti Exam Result 2022: यूपीएनएचएम सीएचओ भर्ती 2022 से जुड़ी बड़ी अपडेट है. दरअसल, इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जारी कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 जुलाई 2022 को हुई थी. बता दें कि इस एनएचएम सीएचओ 2022 परीक्षा 4 से 7 सितंबर 2022 तक आयोजित की गई थी. ऐसे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यूपीएनएचएम सीएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं. इस भर्ती के संबंध में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लें.

इतने कैंडिडेट्स हुए सिलेक्ट

बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए से कुल 5,505 पदों पर नियुक्तियां होनी थी. एग्जाम रिजल्ट के मुताबिक कुल 5,495 कैंडिडेट्स चयनित हुए हैं.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.gov.in पर विजिट करें.

इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर Updates के लिंक पर क्लिक करें.

अब Declaration of 5505 CHO-CCHN Result under NHM, UP and Surety Bond Format लिंक पर क्लिक करें.

अब Check Result के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा.

पीडीएफ में रोल नंबर या नाम सर्च करके रिजल्ट चेक करें.

पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है रिजल्ट

यूपीएनएचएम सीएचओ भर्ती 2022 परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में रिलीज किया गया है. इसमें परीक्षा में चयनित हुए कैंडिडेट्स के नाम, रोल नंबर, कैटेगरी, रिमार्क और अलॉकेटेड प्रोग्राम स्टडी सेंटर की लिस्ट है. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि रिजल्ट देखने के बाद इसका प्रिंट निकाल लें, क्योंकि स्टडी सेंटर पर इसे साथ ले जाना होगा, इसी की सहायता से प्रवेश ले सकेंगे.

यूपीएनएचएम सीएचओ भर्ती 2022 डिटेल्स

सीएचओ के कुल 5505 पदों में से जनरल कैटेगरी के लिए 2000, ओबीसी के लिए 1350 पदों पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 पद, एससी के लिए 1050 और एसटी के लिए 100 पद आरक्षित हैं.