Karnataka Government ने महंगे CT-Scan की फीस पर लगाया अंकुश, अब इतने ही पैसे ले सकेंगे निजी लैब

बेंगलुरु: कोविड-19 संक्रमण के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं. संक्रमण का पता लगाने के लिए कोरोना वायरस टेस्‍ट कराने के अलावा सीटी-स्‍कैन का भी उपयोग तेजी से हो रहा है. इसके अलावा डिजिटल एक्‍स-रे कराने वाले लोगों की संख्‍या भी खासी ज्‍यादा है. इसके चलते देश के विभिन्‍न हिस्‍सों से इन दोनों जांचों के लिए मोटी रकम वसूलने की खबरें सामने आ रही हैं. इसे देखते हुए कर्नाटक राज्‍य ने लोगों को राहत देते हुए इन दोनों जांचों के लिए फीस तय कर दी है.

कर्नाटक के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ.एस.सुधाकर ने घोषणा की है कि सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में सीटी-स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की कीमत क्रमशः 1,500 और 250 रखने का फैसला किया है.'

Since CT- Scan or X-Ray is becoming increasingly necessary to detect Covid-19 infection, Government has decided to cap the price of CT-Scan and Digital X-Ray in private hospitals and labs at ₹1,500 and ₹250 respectively.

— Dr Sudhakar K (@mla_sudhakar) May 7, 2021