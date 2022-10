Life Skills: महिलाओं से वो कौन सी 5 चीजें सीख सकते हैं पुरुष? एक्सपर्ट से जानें बेसिक लाइफ स्किल्स

5 Things That Men Can Learn From Women: महिलाओं को कुदरत का अनमोल तोहफा कहा जाता है, इनके बिना पुरुषों की जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है. हालांकि मर्द और औरतों का नेचर काफी अलग होता है, लेकिन जब दोनों साथ आते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं. महिलाओं को भावुक माना जाता है. हालांकि मेन और वूमेन को कंपेयर करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मर्द कई तरह के लाइफ स्किल औरतों से सीख सकते हैं. इस बारे में माइंडसेट कोच (Mindset Coach) सुचेता शेखर (Suchetha Shekhar) ने 5 बातें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर की है.

1. खुद की हील करने की क्षमता

महिलाएं प्राकृतिक रूप से ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जिसकी बदौलत वो फैमिली को रेज करती हैं, साथ ही उनका ख्याल रखती है. हालांकि केयरिंग नेचर सिर्फ औरतों का नहीं होता, लेकिन इसमें कोमलता भरने का कमा महिलाएं ही करती है.

2. करीबियों की जरूरत को लेकर अलर्ट रहना

आमतौर पर महिलाओं को अपने परिवार और करीबियों की जरूरत का ख्याल काफी ज्यादा रहता है, इसलिए वो इनको लेकर काफी अटेंटिव नजर आती है. वो जानती हैं कि किस तरह के हालत में अपने लव्ड वन्स बेहतर देखभाल करना है.

3. बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस

इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जिस मर्द औरतों से सीख सकते हैं. अपने करीबियों को उनकी समस्याओं को साझा करते हुए सुनने से ही बहुत मदद मिलती है. बस आप उनके संकट, चिंता, पीड़ा आदि को देखें और सहानुभूति रखें. आपको हर बार समस्या-समाधान मोड में आने की जरूरत नहीं है, बस वहां रहें और सुनें.

4. मल्टीटास्किंग

याद करें वो दौर जब हम बच्चे थे, हमारी माताओं ने बहुत सारे सारे रोल एक साथ निभाए हैं, जिनमें घर की मैनेजर, प्रशासक, वित्त मंत्री, गृह मंत्री आदि. वो हालात के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल लेती है, उनकी यही लाइफ स्किल उन्हें मल्टी-टास्किंग करने में मदद करती हैं.

5. कमजोर होने पर भी सहज रहना

इसमें पुरुषों की गलती नहीं है, सदियों से उनकी ऐसी कंडिशनिंग हुई है कि वो अपने दर्द और परेशानी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कमजोरी की निशानियां है. मसलन सैनिक जंग के हालात में अपने चेहरे पर डर को जाहिर नहीं होने देते वरना युद्ध में मुश्किलें आ सकती है. लेकिन आज के दौर में पुरुषों को भी महिलाओं की तरह परेशानियों को एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी वो मुश्किलों में सहज रह पाएंगे.

