Knowledge: भारत के सीलिंग फैन में 3 ब्लेड जबकि अमेरिका में 4, जानिए क्या है असल वजह

Four Blades Fan VS Three Blades Fan: ठंडी हवा के लिए ज्यादातर घरों में सीलिंग फैन का इस्तेमाल किया जाता है. आपमें से ज्यादातर लोग पंखे से रूबरू होगें. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर इसमें तीन ब्लेड ही क्यों होते हैं. आपको बता दें ज्‍यादातर देश ठंडे देशों में 4 ब्‍लेड वाले पंखे का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसके पीछे सांइस काम करती है. आइए इस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं.

क्या है इसके पीछे का विज्ञान

साइंस के हिसाब से फैन में जितने ज्यादा ब्लेड होंगे. वह उतनी ही कम हवा देगा क्योंकि मोटर पर ब्लेड्स का लोड होता है. इसलिए जिन देशों में कम तापमान होता है वहां के पंखों में ब्लेड्स की संख्या ज्यादा होती है. कम ब्लेड्स वाले पंखे ज्यादा हवा देते हैं. इसलिए भारत जैसे देशों में तीन ब्लेड्स वाले फैन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहां का मौसम गर्म होता है. ब्लेड्स की संख्या कम होने से पंखे की स्पीड तेज होती है और हवा तेज लगती है.

विदेशों के पंखों में होते हैं 4 ब्लेड

ठंडे जलवायु वाले देशों जैसे अमेरिका में 4 ब्‍लेड्स वाले पंखे होते हैं. 4 ब्‍लेड्स वाले पंखे जब चलते हैं तो इनकी गति कम होती है और इसने 3 ब्लेड्स की तुलना में कम हवा बाहर आती है. ठंडी जलवायु वाले देशों में अध‍िक तेज हवा वाले पंखों की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए यहां 4 ब्‍लेड वाले पंखे लगाए जाते हैं. आपको बता दें कि जिस पंखे में कम ब्लेड्स होते हैं, उसमें उनके मोटर पर भी कम लोड पड़ता है और वो तेजी से घूमते हैं. पंखे में ब्लेड्स की संख्या बढ़ने से मोटर पर लोड बढ़ता है जिससे पंखा धीमे घूमता है. गौरतलब है कि कम ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए किया जाता है.

