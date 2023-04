Anti Mosquito Plants: आसपास नजर भी नहीं आएंगे मच्छर, बस घर में लगा लें ये 5 पौधे; रात को सोएंगे चैन की नींद

How to Get Rid of Mosquitoes From Home: इन दिनों मौसम का मिजाज नरम-गरम बना हुआ है. वातावरण में नमी की वजह से मच्छरों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, जिससे हर कोई परेशान दिखता है. रात तो छोड़िए, दिन में भी मच्छर काटकर त्वचा को लाल कर रहे हैं. मच्छरों से निपटने के लिए जलाई गईं कोइल्स या धूपबत्तियां भी जब कई बार काम नहीं कर रही, जिससे लोगों की समस्या और बढ़ गई है. अगर आप भी ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें घर में लगाने से मच्छर गधे के सींग की तरह गायब होते नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि वे 5 पौधे कौन से हैं.

लैवेंडर आयुर्वेदाचार्यों के मुताबिक घर में खुशबू फैलाने के लिए लैवेंडर का पौधा (Anti Mosquito Plants) लगाना फायदे का सौदा होता है. मनुष्य के लिए इस पौधे की खुशबू महक की तरह होती है लेकिन मच्छरों (Mosquitoes) को यह सुगंध पसंद नहीं आती है और वे इससे दूर-दूर रहते हैं. जिस घर में लैवेंडर के पौधे लगे होते हैं, उसमें वे प्रवेश करने से हिचकते हैं. पेपरमिंट पेपरमिंट का पौधा प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता है. यह मच्छरों (Anti Mosquito Plants) को भगाने में बहुत सहायता करता है. इसकी सुगंध से मच्छर (Mosquitoes) घर के आसपास भी नहीं फटकते. इसे इस्तेमाल करने के लिए पेपरमिंट के पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर इधर-उधर फेंक देनी चाहिए, जिससे उनकी सुगंध फैलने से मच्छर भाग जाएं. रोजमेरी इस पौधे को घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है. लेकिन इससे केवल घर की सजावट ही नहीं होती बल्कि मच्छर-मक्खी भी दूर रहते हैं. असल में इससे निकलने वाली गंध मच्छरों (Mosquitoes) को सहन नहीं होती और वे मौके से भाग खड़े होते हैं. आप चाहें तो इस पौधे को घर के खिड़की-दरवाजों पर लगा सकते हैं. तुलसी पौधा तुलसी के पौधे को भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना गया है. रोजाना सुबह करोड़ों लोग तुलसी (Anti Mosquito Plants) की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं. लेकिन तुलसी सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि औषधीय पौधा भी है. तुलसी के पौधे से निकलने वाली महक से मच्छर (Mosquitoes) परेशान हो जाते हैं और उस घर से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं. गेंदा पीले और संतरी रंग का गेंदा फूल (Marigold Plants) देखने में बहुत खूबसूरत लगता है. इस पौधे (Anti Mosquito Plants) में पायरेथ्रम नामक तत्व पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मच्छर समेत कई तरह के कीड़े भगाने वाली दवाओं में किया जाता है. अगर आप घर के खिड़की-दरवाजों के पास गेंदा के फूल वाले पौधे लगा लेते हैं तो मच्छर चाहकर भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएं और आप सुकून की नींद ले सकेंगे.