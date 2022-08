Weight Loss Drink: इन 2 चीजों को मिलाकर बनाएं खास हेल्दी ड्रिंक, वजन घटाना हो जाएगा बेहद आसान

Apple Cider Vinegar and Baking Soda For Weight Loss: कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के बाद लॉकडाउन (Lockdown) और वर्क फ्रॉम होम कल्चर (Work From Home Culture ) ने हमारे शरीर को आलसी बना दिया है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज (Physical Activities) में काफी कमी आई है और इसके कारण वजन भी तेजी से बढ़ा है. एक बार कमर और पेट के आसपास चर्बी लटक (Belly Fat) जाए तो उसे कम करना बेहद मुश्किल हो जाता है. मोटापा (Obesity) खुद में तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई दूसरी बीमारियों को दावत देती है, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई बीपी शामिल है.

वजन कम करने के लिए खास देसी ड्रिंक पिएं

मोटापे (Obesity) के लिए हमारी डेली लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स भी जिम्मेदार है. हम घर के बाहर वर्कआउट से परहेज करते हैं जिसका असर हमारी बॉडी पर साफ देखा जा सकता है. वजन कम करने के लिए हमें हेवी एक्सरसाइज के साथ-साथ अनहेल्दी फूड हैबिट्स भी जिम्मेदार है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि अगर हम एक खास देसी ड्रिंक पिएंगे तो बेली फैट तेजी से कम हो जाएगा.

वजन कम (Weight Loss) करने के लिए आज हम एक ऐसा नेचुरल तरीका बताने जा रहे हैं जो आपके काफी काम आ सकता है. इसके लिए आपको सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) और बेकिंग सोडा (Baking Soda) की जरूरत पड़ेगी. इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

इस ड्रिंक से कैसे कम होता है वजन?

एप्‍पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा से बनी ड्रिंक वजन कंट्रोल करने में मददगार है. इससे शीरीर की इम्यूनिटी औऱ मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है. ये बेली फैट के खिलाफ जादुई तरीके से काम करता है क्योंकि इसकी वजह से कैलोरी बर्न होने लगती है. अगर आप 30 दिनों तक इसका नियमित तौर से सेवन करेंगे तो आपको मनचाहे नतीजे मिलने लगेंगे. आइए जानते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जा सकता है.



कैसे तैयार करें ये वेट लॉस ड्रिंक?

-इस ड्रिंक को तैयार करना बेहद आसान है.

-इसके लिए आप एक ग्लास पानी भर लें.

-अब ग्लास में एक चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच सेब का सिरका मिला लें.

-जब दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसके पी लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर