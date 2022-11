Apple or banana which is better: ठंड में केला कम खाया जाता है, क्‍योंकि सर्दी-जुकाम के डर से लोग इसे नहीं खाते हैं, लेकिन केले में ऐसे कई गुण मौजूद होते हैं जैसे फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज. अब लोगों के सामने ये समस्‍या रहती है कि ठंड में केला खाया जाए या नहीं, तो चलिए आज हम आपको सेब और केले के बारे में बता रहे हैं क्‍योंकि सेब भी बेहद ही पौष्टिक फल होता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है. सेब का सबसे फेमस टाइप लाल वाला सेब है, जो बहुत ही मीठा होता है, तो चलिए जानते हैं दोनों के फायदे.

केले को कई तरीकों से यूज किया जा सकता है. इन्‍हें कच्चा खाया जा सकता है, इनसे स्मूदी भी बनाई जा सकती है और बेकिंग के लिए कॉम्पोनेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

सेबफल में केले की तुलना में ज्‍यादा फाइबर होता है, ये आंत को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और तृप्ति को बढ़ावा देते हैं. सेब में विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में भी मदद करता है.

केला फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है और इसमें सेबफल की तुलना में थोड़ा ज्‍यादा प्रोटीन रहता है. इनमें प्रतिरोधी स्टार्च भी होता है, जिसे आपका शरीर पचा नहीं पाता है और ये कोलन में फर्मेंटेड भी करता है. हालांकि ये हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद करता है और इससे पाचन भी धीमा होता है. केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज अच्छा मात्रा में पाया जाता है.

निष्कर्ष

वैसे तो सेब और केला दोनों ही अच्छे स्नैक्स माने जाते हैं, लेकिन अगर आप शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो आपको सेब का सेवन करना चाहिए क्‍योंकि ये भूख और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है.

