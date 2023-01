How To Get Soft Skin: चेहरे पर दूध में मिलाकर लगाएं शहद, स्किन बन जाएगी मक्खन जैसी मुलायम

How To Make milk and honey face pack: बदलते मौसम में स्किन डल और बेजान नजर आने लगती है. इससे बचने के लिए आप कई तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जोकि केमिकल से भरपूर होते हैं जिससे आपकी त्वचा को हानि हो सकती है. ऐसे में अगर आप ग्लोइंग स्किन के लिए किसी घरेलू उपचार की तलाश कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए दूध और शहद की मदद से फेस पैक लेकर आए हैं.

दूध एक नेचुरल एक्‍सफोलिएटर की तरह काम करता है. वहीं शहद एक प्राकृतिक मॉइश्‍चराइजर होता है. इसलिए दूध और शहद फेस पैक के इस्तेमाल से आपकी डेड स्किन रिमूव होती है जिससे आपकी रंगत में सुधार होता है. साथ ही इससे आपको सोफ्ट और चमकदार त्वचा पाने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make milk and honey face pack) दूध और शहद फेस पैक बनाने की विधि...

दूध और शहद फेस पैक बनाने की आवश्यक सामग्री-

दूध 1 छोटा चम्‍मच

शहद 1 छोटा चम्‍मच

दूध और शहद फेस पैक कैसे बनाएं? (How To Make milk and honey face pack)



दूध और शहद फेस पैक बनाने के लिए आप एक बाउल लें.

फिर आप इसमें दूध और शहद डाल कर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इस मिक्चर को लगाने से पहले फेस वॉश कर लें.

इसके बाद आप इस मिक्चर को अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा लें.

इससे आपकी स्किन डीप क्लीन होती है जिससे आपको कोमल त्वचा प्राप्त होती है.