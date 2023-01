Onion For Hair Growth: Hair Growth के लिए ऐसे लगाएं Onion, बालों की हर समस्या होगी दूर

How To Use Onion For Hair Growth: आज के समय की लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण का आपकी सेहत के साथ-साथ बालों पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। इससे आपके बाल पतले, टूटने, सफेद, डेंड्रफ और ग्रीसी नजर आते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए बालों की हर एक समस्या को दूर करने के लिए प्याज के नुस्खे लेकर आए हैं।

जिनको आजमाकर आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। साथ ही आपका लंबे, घने और मजबूत बाल पाने का सपना भी पूरा हो जाता है। प्याज में सल्फर की अच्छी मात्रा मौजूद होती है इसलिए इसके इस्तेमाल से आपके बालों का झड़ना बंद हो जाता है। इसके अलावा प्याज आपके बालों को असमय सफेद होने से भी बचाती है, तो चलिए जानते हैं (How To Use Onion For Hair Growth) हेयर ग्रोथ के लिए प्याज कैसे इस्तेमाल करें।

बालों के लिए प्याज कैसे इस्तेमाल करें (How To Use Onion For Hair)

कोकोनट ऑयल और प्याज

इसके लिए आप एक बाउल में 2 चम्मच प्याज का रस (Onion Juice) लेकर उसमें 2 चम्मच नारियल तेल डाल दें। फिर आप इसको मिलाकर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद आप इस मिक्चर को बालों में लगाकर मसाज करें। फिर आप इसको करीब आधा घंटा लगाकर बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है।

अंडा और प्याज

इसके लिए आप एक बाउल में एक चम्मच प्याज का रस, एक पूरा अंडा और रोजमेरी या फिर लैवेंडर ऑयल की 2 से 3 बूंदे डालें। फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट बना लें।इसके बाद आप इस पेस्ट को अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से लगाएं। फिर आ इसको बालों में कम से कम 20 से 30 मिनट तक लगाकर धो लें। इससे आपके बाल मुलायम और मजबूत बनते हैं।

अदरक और प्याज

इसके लिए आप एक बाउल में 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच ही प्याज का रस डालकर मिला लें। फिर आप इस तैयार मिक्चर को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा लें। इसके बाद आप स्कैल्प की हल्के हाथों से मसाज करके आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद आप माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें। लंबे बालों के लिए आप इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को हफ्ते में करीब 2 से 3 बार लगा सकते हैं।