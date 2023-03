Lip Care Tips: होंठों को सॉफ्ट और नैचुरली पिंक बनाता है ये हेल्दी सुपरफूड, आज ही आजमाकर देखें

How to do Beetroot Lip Scrub: चुकंदर एक बहुत ही हेल्दी सुपरफूड है जोकि मैंग्नीज, पौटेशियम, फाइबर, फोलेट, आयरन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और विटामिन सी जैसे गुणों से भरपूर होता है इसलिए ये आपकी सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहतरीन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुकंदर आपकी स्किन को ढेरों लाभ प्रदान करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए बीटरूट लिप स्क्रब लेकर आए हैं. बीटरूट लिप स्क्रब के उपयोग से आपके होंठों का कालापन दूर होता है. वहीं इससे आपको नेचुरली पिंक और सॉफ्ट लिप्स भी प्राप्त होते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to do Beetroot Lip Scrub) बीटरूट लिप स्क्रब कैसे करें...