Lip Care Tips: होंठों के कालेपन को दूर करता है बेसन, ऐसे इस्तेमाल करके पाएं पिंक लिप्स

How To Make Besan Lip Lightening Mask: बेसन में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जोकि आपकी स्किन की कई समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है. इसलिए पुराने समय से ही बेसन को स्किन केयर में शामिल किया जाता रहा है. बेसन आपकी स्किन से डेड स्किन को हटाने में सहायक होता है. इसलिए आज हम आपके लिए बेसन लिप लाइटनिंग मास्क लेकर आए हैं. बेसन आपके लिप्स पर मौजूद टैनिंग को आसानी से रिमूव कर देता है. आमतौर पर कई लोगों का ऊपर वाला लिप्स बहुत काला नजर आता है. ऐसे में ये लिप लाइटनिंग मास्क आपके अपर लिप्स के कालेपन को दूर करने में मददगार साबित होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Besan Lip Lightening Mask) बेसन लिप लाइटनिंग मास्क कैसे बनाएं.....

बेसन लिप लाइटनिंग मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-

बेसन दो चम्मच

दूध आवश्यकतानुसार

हल्दी एक चुटकी बेसन लिप लाइटनिंग मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Besan Lip Lightening Mask)

बेसन लिप लाइटनिंग मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें बेसन, दूध और हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हुए एक गाढ़ा पेस्ट बना लें.

अब आपका बेसन लिप लाइटनिंग मास्क बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप तैयार लिप बाम को अपने होंठों पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें.

फिर आप साधारण पानी की मदद से लिप्स को धोकर साफ कर लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)