तो क्या BJP के साथ हैं उद्धव ठाकरे, बनेगा नया गठबंधन? इस एक बयान से मची हलचल

Maharashtra Chunav 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तरीख करीब है. चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है, लेकिन एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी मचा दी है और सवाल उठने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन करेंगे. दरअसल, वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की शिवसेना (Shiv Sena UBT) स्पष्ट रूप से भाजपा से जुड़ी हुई लगती है.

दावे के पीछे क्या है प्रकाश आंबेडकर का तर्क?

महाराष्ट्र के वाशिम में पत्रकारों से बात करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) ने कहा, 'उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की शिवसेना (Shiv Sena UBT) स्पष्ट रूप से भाजपा से जुड़ी हुई लगती है. उन्हें उन शर्तों का खुलासा करना चाहिए, जिन पर वह अपना समर्थन दे रहे हैं. जब संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था, तब उद्धव ठाकरे के सहयोगी इसका विरोध करने के लिए संसद में मौजूद नहीं थे.'

