Heart Attack: यंग एज ग्रुप के लोग क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक के शिकार? ये 4 वजहें खोल देंगी आंखें

Causes For Heart Attack At Very Young Age: हाल में कई सेलेब्रटीज का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न, कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार और मशहूर बॉलीवुड सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ (KK) नाम शामिल है. हालांकि भारत के कई युवा इस परेशानी के शिकार होने लगे हैं, जो काफी चौंकाने वाली बात है. कुछ दशक पहले 40-45 की उम्र पार करने के बाद दिल का दौरा पड़ता था लेकिन अब 30 से आसपास के लोग भी इससे जान गंवा रहे हैं. आखिर इसके पीछे बड़े कारण कौन-कौन से हैं?

क्यों होता है हार्ट अटैक?

जब शरीर की नसों में ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता, तो ऐसे में ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी पेश आती है और इससे दिल का दौरा पड़ जाता है. जब हृदय तक सही तरीके से खून नहीं पहुंचता तो नसों पर जोर पड़ता है आर फिर हॉर्ट अटैक आता है.

युवाओं को हार्ट अटैक आने की वजहें

1. खराब जीवनशैली

जिंदगी की ज्यादातर परेशानी खराब जीवनशैली की वजह से आती हैं. आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अपनी सेहत का खास ख्याल नहीं रख पाते जो हार्ट अटैक की वजह बन जाती है.

2. मोटापा

अक्सर गलत खान पान के कारण युवा मोटे होते जा रहे हैं, उनके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी बढ़ जाती है जिससे हार्ट अटैक (Heart Attack), कोरोनरी आर्टरी डिजीज (Coronary Artery Disease), ट्रिपल वेसेल डिजीज (Triple Vessel Disease) का खतरा बढ़ जाता है.

3. सिगरेट और शराब का सेवन

खुद को ट्रेंडी और कूल दिखाने के लिए यंग एज ग्रुप के लोग सिगरेट और शराब के शौकीन बनते जा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस लत की वजह से सेहत को कितना नुकसान पहुंचता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसका सीधा असर धमनियों पर पड़ता, हार्ट तेजी से पंप होने की वजह से अटैक में तब्दील हो जाता है.

4. टेंशन

भारत में मेंटल हेल्थ को ठीक करने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है. आजकल के युवा अच्छी पढ़ाई और नौकरी पाने की चाहत की वजह से टेंशन में रहते है इसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ता है.

