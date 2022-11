Children care in winter: विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अब आपके परिवार में भी कोई न कोई सर्दी, जुकाम, बुखार, स्किन का फटना, ड्राईनेस जैसी समस्‍या से परेशान होगा. सर्दी में बच्चों का भी विशेष ख्‍याल रखना होता है. इस मौसम में छोटे बच्चों को ठंड भी ज्‍यादा लगती है. इस मौसम में लगातार मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. इसलिए आपको बच्‍चों का विशेष ख्‍याल रखना चाहिए; इस मौसम में स्किन बहुत ड्राई हो जाती हैं, जिससे बच्‍चों को एलर्जी और रैशेज पड़ जाते हैं, इससे खुजली की भी समस्‍या होने लगती है. अगर बच्‍चों को ज्‍यादा कपड़े पहना दें तो छोटे बच्‍चे घुटन महसूस करने लगते हैं. इसलिए आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिससे आप इस ठंड में अपने बच्‍चों का अच्‍छे से ख्‍याल रख सकेंगे.



ठंड में इन बीमारियों से बचा कर रखें अपने बच्‍चों को (Common diseases of children in winter)

ठंड में कई छोटी-छोटी बीमारियां बहुत दिक्‍कत देती है जैसे सर्दी और खांसी, नाक बंद होना, बार-बार छींकना, सिरदर्द की समस्‍या, जोड़ों में दर्द, कोल्ड और फ्लू, शरीर में दर्द होना, वायरल फीवर होना, गले में सूजन आ जाना और कान में इंफेक्शन हो जाना

ऐसे करें बच्चों की देखभाल (Take care of children like this in winter season)

बच्‍चे को खिड़की के पास वाले कमरे में न रखें. इससे आपका बच्‍चा ठंडी हवा से बच जाएगा. जहां ज्‍यादा ठंड होती है, वहां बच्‍चे को ले जाने की रिस्‍क न लें. बच्‍चा जब सो रहा हो तो उस समय बच्‍चे को पूरी तरीके से कवर करें. बच्चे का सिर और कान हमेशा कवर करके रखें. बच्चों को कपड़े (Clothes)अच्छी तरह से पहनाएं, जिससे उन्‍हें परेशानी न आए. बच्‍चों को गर्म चीजें खिलाएं. सोने से पहले उन्‍हें हल्‍दी वाला दूध पिलाएं. अगर हो सकते तो बच्‍चों को एक अंडा रोज खिलाएं.

खांसी-जुकाम को हल्‍के में न लें

ठंड में कई बच्चों को सर्दी और खांसी की समस्‍या बनी रहती है और वो लंबे समय दूर नहीं होती है. ऐसे में आपको अपने बच्‍चों को ठंड से बचाकर रखना चाहिए. इस मौसम में अगर बच्चों को बुखार या खांसी-जुकाम भी हो रहा है तो उसे हल्के में न लें और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं.

