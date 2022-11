Cleaning Tips: फ्रिज में जम गई है गंदगी, इन तरीकों से करें सफाई; मिनटों में चमक उठेगा

How to Clean a Refrigerator: फ्रिज में फलों और सब्जियों के अलावा कई तरह का खाना रखा जाता है और कई बाद फ्रिज के अंदर खाना गिर भी जाता है. इस वजह से फ्रिज गंदा हो जाता है और कोने में गंदगी जमा हो जाती है. यह सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि फ्रिज की गंदगी की वजह से खाने में बैक्टीरिया फैल सकता है. अगर आपका भी फ्रिज गंदा हो गया है तो इसे तुरंत साफ (Tips To Remove Stain from Fridge) कर लें.

सबसे पहले फ्रिज को कर दें खाली

फ्रिज को साफ करने (How to Clean a Fridge) से पहले इसके अंदर रखी फल और सब्जियों के अलावा अन्य खाने के सामान को बाहर निकाल दे. फ्रिज से निकाले सामान को एक मोटा कपड़ा बिछाकर रखे और इन्हें डी-फ्रॉस्ट कर लें, ताकि इससे निकलने वाला पानी जमीन पर ना फैले और घर में गंदगी ना हो.

ट्रे को बाहर निकालकर करें सफाई

फ्रिज को खाली करने के बाद सबसे पहले सभी ट्रे को बाहर निकालें. इसके बाद पानी और डिश सोप से सफाई करें. इसके बाद इन्हें सुखने के लिए धूप में रख दें. ट्रे को धूप में रखने से पानी भी सूख जाएगा और अगर कोई बैक्टीरिया हो तो वो भी खत्म हो जाएगा.

व्हाइट विनेगर से करें फ्रिज की सफाई

फ्रिज की सफाई के लिए विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा लीक्विड सोप से भी फ्रिज के अंदर लगे दाग को निकाल सकते हैं. अगर फ्रिज के अंदर पीले दाग लगे हों तो घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाली असिड से भी इसकी सफाई कर सकते हैं.

नींबू से दूर करें फ्रीज की बदबू

अगर फ्रिज के अंदर से बदबू आ रही हो तो इसे दूर करने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. बदबू दूर करने के लिए नींबू और बेकिंग सोडा को मिलाकर फ्रिज की सफाई करें. इसके अलावा फ्रिज की साफ-सफाई के बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर कपड़े से पोछने पर भी फ्रीज की बदबू दूर हो सकती है.

