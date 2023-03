Cleaning Tips: बाथरूम की बाल्टी और मग हो गए हैं गंदे, इन आसान तरीकों से करें साफ; फिर से चमकने लगेंगे नए जैसे

Bathroom Bucket and Mug Cleaning Tips: बाथरूम में अक्सर पानी का इस्तेमाल होने की वजह से यहां रखी चीजें भी धीरे-धीरे गंदी हो जाती हैं. ज्यादातर लोग हर हफ्ते बाथरूम की सफाई तो करते हैं, लेकिन वो बाथरूम में रखी चीजों को भूल जाते हैं. इसी तरह नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टी और मग (Bathroom Bucket and Mug) भी गंदे हो जाते हैं और धीरे-धीरे इनका रंग तक बदल जाता है, जिन्हें जिन्हें साफ (How to Clean Bucket) करना बेहद जरूरी है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हम आपको कुछ आसान उपाय बता रहे हैं, जिससे बाथरूम की बाल्टी को फिर से नए जैसा चमका सकते हैं.

घर में रखी सस्ती चीजों से चमका सकते हैं बाल्टी-मग बाथरूम में रखी गंदी बाल्टी (How to Clean Dirty Bucket) और मग को आसानी से घर में रखी सस्ती चीजों से चमका सकते हैं. इसके लिए आपको मार्केट से महंगे क्लीनर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में रखी चीजों से बाल्टी और मग को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ आसान टिप्स को फॉलो करने होंगे. बेकिंग सोडा से चमकाएं बाल्टी और मग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आपने किचन में तो कई बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आप बाथरूम में रखी गंदी बाल्टी और मग को भी चमका सकते हैं. इसके लिए किसी भी बर्तन में बेकिंग सोडा, डिश सोप और नींबू का रस डालकर मिलाएं और फिर पुराने टूथब्रश की मदद से पेस्ट को बाल्टी पर चारों तरफ लगा दें. इसके बाद इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर अच्छे से रगड़कर साफ करें. इसके बाद बाल्टी और मग को साफ पानी से धो लें और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से भी दूर सकते हैं गंदगी बाथरूम की बाल्टी और मग की सफाई के लिए हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए थोड़े से पानी में हाइड्रोजन पेरॉक्साइड मिलाएं और फिर किसी पुराने ब्रश की मदद से इसे बाल्टी पर अच्छे से लगा दें. इसके बाद ब्रश की मदद से बाल्टी को रगड़कर साफ करें और फिर पानी से धो लें. ऐसा करने के बाद बाल्टी एकदम चमकने नए जैसी चमकने लगेगी. विनेगर से चमकने लगेगी बाथरूम की बाल्टी चाइनीज फूड बनाने के लिए आपने विनेगर का इस्तेमाल को जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे बाथरूम की बाल्टी और मग को भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए 2 कप विनेगर यानी सफेद सिरका में थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएं और फिर पुराने ब्रश या स्पॉन्ज की मदद से बाल्टी को रगड़कर साफ करें. बाल्टी को रगड़ने के बाद इसे पानी से धो लें और आप देखेंगे कि गंदी बाल्टी एकदम नए जैसी चमकने लगेगी.