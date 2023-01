Cleaning Tips: जलकर काला पड़ गया है चाय बनाने का बर्तन, इन आसान तरीकों से करें साफ; चमकने लगेगा नए जैसा

How to Clean Dirty Tea Saucepan and Utensils: चाय पीना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और कड़ाके की सर्दी के बीच गर्मागर्म चाय पीने वालों को संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. ऐसे में घर पर दिनभर में कई बार चाय बनती है और इस वजह से चाय बनाने का बर्तन (Tea Saucepan) जल जाता है. रोजाना साफ करने के बाद भी चाय बनाने वाले बर्तन (Tea Utensils) के निचले हिस्से में गंदगी जम जाती है और यह काला पड़ जाता है. अगर आप भी अपने चाय बनाने के बर्तन को घिस-घिसकर परेशान हो गए हैं तो हम आपको कुछ आसान हैक्स (Life Hacks) बता रहे हैं, जिनको फॉलो कर मिनटों में कालापन हटा सकते हैं.

बेकिंग सोडा से करें सफाई

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किचन में अक्सर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कर आप चाय बनाने के बर्तन (Tea Saucepan) को भी चमका सकते हैं. इसके लिए चाय बनाने वाले बर्तन (Tea Utensils) पर चारों तरफ बेकिंग सोडा डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद डिशवॉशर और पानी से धो लें. इससे आसानी से कालापन हट जाएगा.

नींबू से रगड़कर चमकाएं बर्तन

अगर चाय बनाने वाला बर्तन जलकर काला हो गया है तो नींबू का इस्तेमाल कर इसे साफ कर सकते हैं. इसके लिए नींबू को काटकर बर्तन के जले हुए हिस्से को रगड़ें और फिर इसमें एक कप गर्म पानी डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद बर्तन को ब्रश से रगड़कर साफ करें. इससे चाय बनाने वाले बर्तन का कालापन और गंदगी (How to Clean Dirty Tea Saucepan) दोनों हट जाएगी.

विनेगर से भी हो जाएगा काम

चाय के जले हुए बर्तन (Dirty Tea Saucepan) को साफ करने के लिए विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाकर बर्तन के जले हुए जगह पर डाल दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद रगड़कर साफ पानी से धो लें. चाय के बर्तन का कालापन और गंदगी आसानी से निकल जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.