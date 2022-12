Cloth Smell Removal Tips: महीनों से अलमारी में बंद कपड़ों की गंध हो जाएगी दूर, मिनटों में महक उठेंगे Winter Clothes

How to Remove Smell from Winter Clothes: सर्दियों का मौसम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग अपनी अलमारियों में महीनों से बंद गरम कपड़े निकालते जा रहे हैं. लेकिन लंबे समय तक अलमारियों में बंद रहने की वजह से उन कपड़ों में अजीब सी गंध आती है, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से पहनना संभव नहीं होता. उनकी गंध दूर करने के लिए काफी लोग कपड़ों को धूप में भी सुखाते हैं फिर भी वह गंध पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती. आज हम इस स्मेल को दूर करने के लिए 3 असरदार उपाय (Cloth Smell Removal Tips) आपको बताने जा रहे हैं.

पानी में मिलाएं एसेंशियल ऑयल

अलमारियों में बंद गरम कपड़ों (Winter Clothes Cleaning Tips) की महक दूर करने के लिए हम एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए हमें एक बाल्टी पानी में 2-3 बूंद एसेंशियल ऑयल डालना होगा. इससे ज्यादा तेल भूलकर भी न डालें वरना कपड़े खराब हो सकते हैं. इसके बाद उस पानी से कपड़ों को धोकर सुखा लें. उन गरम कपड़ों की गंध एकदम गायब हो जाएगी.

अल्कोहल का स्प्रे भी फायदेमंद

कपड़ों से आ रही गंध (Cloth Smell Removal Tips) को दूर करने में अल्कोहल भी कमाल का काम करती है. इस उपाय को आजमाने के लिए आप स्प्रे की एक बोतल लें. इसके बाद उसमें अल्कोहल और पानी को मिलाकर घोल तैयार कर लें. इसके बाद आप गरम कपड़ों पर उस स्प्रे का छिड़काव कर दें. ऐसा करने से न केवल कपड़ों की गंध दूर हो जाएगी बल्कि उसमें छिपे बैक्टीरिया भी हमेशा के लिए मर जाएंगे.

नींबू के रस का करें इस्तेमाल

नींबू का रस कपड़ों () के लिए एक बढ़िया डिटर्जेंट का काम करता है. इसे यूज करने के लिए आप पहले अलमारी से निकाले गए कपड़ों को पहले डिटर्जेंट से धो लें. उसके बाद एक बाल्टी साफ पानी में 2 नींबू काटकर उसका रस मिला लें. फिर उसमें धोए हुए कपड़ों को 2-3 घंटे तक ऐसे ही डाले रखें. इसके बाद उन कपड़ों को निचोड़कर सुखा लें. ऐसा करने से कपड़ों की गंध दूर हो जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं