Dating Myths: ये हैं कुछ Top Dating Myths, जो आपको वास्तविक प्यार पाने के लिए भूलने चाहिए

common dating myths we need to unlearn: क्या आप अभी भी "द वन" खोज रहे हैं और डेटिंग से जूझ रहे हैं? यह उन पुराने डेटिंग मिथकों को दूर करने का समय है जो आपको वापस पकड़ सकते हैं. डेटिंग एक जटिल और भ्रमित करने वाली दुनिया हो सकती है, और दुर्भाग्य से, वहाँ बहुत सारे मिथक और गलत धारणाएँ हैं जो केवल इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती हैं. "प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने" से लेकर "विपरीत लोगों को आकर्षित करने" तक, इनमें से कई आम धारणाएं सच नहीं हैं. वास्तव में, इन डेटिंग मिथकों की सदस्यता लेने से अक्सर निराशा और हताशा हो सकती है. यह समय इन डेटिंग मिथकों को दूर करने और एक नए दृष्टिकोण के साथ डेटिंग करने का है. ऐसा करने से, आप अधिक वास्तविक संबंध बनाने में सक्षम हो सकते हैं और आप जिस सार्थक संबंध की तलाश कर रहे हैं, उसे पा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ डेटिंग मिथक बताने जा रहे हैं जिनको भूलकर आप अपने लिए सही लाइफ पार्टनर की तलाश कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (common dating myths we need to unlearn) कुछ सबसे आम डेटिंग मिथ्स......

जब आप सही व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा

सही व्यक्ति या "वह" जैसी कोई चीज़ नहीं होती. रिश्ते भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए उन्हें खुले दिमाग से संपर्क करना और तत्काल चिंगारी की अवास्तविक अपेक्षाओं के बिना सबसे अच्छा है. इसके बजाय, किसी को जानने के लिए समय निकालें और आपसी समझ और सम्मान के आधार पर संबंध बनाएं. सही व्यक्ति की प्रतीक्षा करें

"सही व्यक्ति" की प्रतीक्षा करने का विचार परियों की कहानियों और रोमांटिक फिल्मों से बनी एक कल्पना है. वास्तव में, कोई पूर्ण मेल या सोलमेट नहीं है. प्रत्येक व्यक्ति और रिश्ते में खामियां और खामियां होती हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं. सही व्यक्ति को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है

सच्चाई यह है कि हर रिश्ते को फलने-फूलने के लिए प्रयास, समझौता और आपसी समझ की आवश्यकता होती है. यदि आप अपने रिश्ते पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे मान रहे हैं और अपने साथी के साथ संबंध खोने का जोखिम उठा रहे हैं. इसलिए फंतासी को छोड़ दें और इस वास्तविकता को अपनाएं कि एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए काम, समर्पण और एक साथ बढ़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है. पाने के लिए कड़ी मेहनत करें

जब आप किसी में रुचि रखते हैं तो पाने के लिए कड़ी मेहनत करना और परवाह न करने का नाटक करना एक अच्छा तरीका नहीं है. यदि आपके मन में किसी के लिए भावनाएँ हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपनी रुचि के बारे में अवगत कराया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि आप उनकी परवाह करते हैं. इस तरह वास्तविक अंतरंगता का निर्माण होता है और कैसे सुरक्षा और निकटता की पारस्परिक भावनाओं को विकसित किया जाता है. यह उन लोगों को पसंद करने की एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है जो हममें रुचि दिखाते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने से न डरें. अपने सभी कार्ड प्रकट न करें, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं दिखाएं

अपनी पहचान को अधिक समय तक गुप्त न रखें। लोगों को उपलब्धियों की हाइलाइट रील में कोई दिलचस्पी नहीं है. वे लोगों को चाहते हैं. हम सब त्रुटिपूर्ण हैं. केवल सकारात्मक गुणों को उजागर करना नीरस है. इसके अतिरिक्त, आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपको पसंद करे, न कि केवल आपके बारे में विकृत धारणा. अगर आप अकेले खुश नहीं रह सकते, तो आप रिश्ते में भी खुश नहीं रह पाएंगे

हमारे रिश्तों का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि हमारा जीवन कितना अच्छा रहता है. जब तक हमारे रिश्ते परिपूर्ण हो रहे हैं, इस बात की अच्छी संभावना है कि रिश्ते में होने से हम सिंगल होने की तुलना में अधिक खुश रहेंगे. 'बात' करने के लिए प्रतीक्षा करें

यदि बातचीत आपके जीवन के लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है या ऐसा कुछ जिसे आप आवश्यक समझते हैं, तो उसे बंद न करें. रिश्ते को परिभाषित करो! समय कभी बुरा नहीं होता. जितनी जल्दी हो सके, अपने रिश्ते के लक्ष्यों को व्यक्त करें. जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, उस दिशा में चीजें कैसी चल रही हैं, इस पर नजर रखने के लिए आपका बार-बार चेक इन करने के लिए स्वागत है. तुरंत टेक्स्ट न करें

पाठ संदेश भेजने के लिए प्रतीक्षा करने का विचार पुराना हो चुका है. आज की दुनिया में, अच्छा संचार कुंजी है, और तुरंत, अक्सर और नियमित रूप से पाठ करना महत्वपूर्ण है. इसलिए उस संदेश को भेजने में संकोच न करें और बातचीत जारी रखें.