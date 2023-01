How To Get Rid Of Night Cough: रात में खांसी सताने लगी है आपको? आजमाएं ये रामबाण उपाय, जल्द मिलेगी राहत

How To Get Rid Of Night Cough: बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और जुखाम होना आम बात है। लेकिन रात को खांसी की समस्या होने से सोना तक कठिन हो जाता है। इसके साथ खांसी की वजह से गले और फेफड़ों में वायरल संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐेसे में आज हम आपके लिए रात की खांसी को दूर भगाने के कुछ आसान घरेलू उपचार लेकर आए हैं जिनको अपनाकर आप जानलेवा खांसी से राहत पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Get Rid Of Night Cough) रात में होने वाली खांसी में आराम पाने के घरेलू उपचार।

रात में आने वाली खांसी को ठीक करने के उपाय (How To Get Rid Of Night Cough)

सोंठ

सोंठ की तासीर गर्म होती है इसलिए इसके सेवन से आपको रात में आने वाली खांसी से तुरंत छुटकारा मिल जाती है। इसके साथ ही इसके सेवन से आपके गले में जमा बलगम भी आसानी गलकर बाहर आ जाता है।

गर्म पानी

अगर आपको रात में लगातार खांसी की समस्या हो रही है तो ऐसे में आपके लिए गर्म पानी का सेवन करना बेहद आवश्यक होता है। इससे आपके गले का इंफेक्शन भी कम हो जाता है।

शहद

अगर आप सिगरेट जैसे नशे का सेवन करते हैं तो इससे आपको रात में खांसी की समस्या होना आम बात है। इसके लिए आप रात में सोने से पहले एक चम्मच शहद का सेवन करें। इससे आपकी खांसी कम हो जाएगी।

अदरक की चाय

अगर आप रात की खांसी से परेशान रहते हैं तो इसके लिए आप रात को सोने से पहले अदरक और काली मिर्च की चाय पीकर सोएं। इसके सेवन से आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगी।

भुना हुआ अदरक

अगर आप रात को खांस-खांस कर थक चुके हैं तो इसके लिए आप अदरक को भूनकर सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी खांसी में तुरंत आराम मिल जाता है।