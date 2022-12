Nightshade Leaves: लीवर कैंसर के खिलाफ असर दिखाता है यह खास काढ़ा, इन बीमारियों से भी देता है छुटकारा

Can liver cancer be cured: कैंसर एक बेहद खतरनाक बीमारी है. कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर का कोई उपचार नहीं है लेकिन कैंसर का सही वक्त पर पता चल जाए तो ज्यादातर का इलाज संभव है. आपको बता दें कि हाल ही में आई WHO की एक रिपोर्ट कैंसर को लेकर डरावने आंकड़े पेश करती है. इस रिपोर्ट की मानें तो कैंसर से हर साल करीब 7.8 करोड़ लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं. कैंसर कई तरह का हो सकता है और इसके कई सारे इलाज भी हैं. कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. रिर्सचर्स को रातरानी के पत्तों में कुछ ऐसे गुण मिले जिनसे कैंसर से पार पाया जा सकता है.

इस काढ़े से दूर होगी कैंसर की दिक्कत

रिसर्चर्स ने लैब में 5 जीन की पर शोध किया और कहा कि यह कैंसर के बढ़ने का कारण होता है. रातरानी के पत्तों के काढ़े का इस्तेमाल करने पर पता चला की इसे रोका जा सकता है. यानी रातरानी के पत्तों के काढ़े के यूज से 5 जीन निष्क्रिय हो जाते हैं.

रातरानी के फायदे

इतना ही नहीं रातरानी के पत्ते उबाल कर पीने से साइटिका की समस्या में आराम मिलता है. इसके पत्तों, फूलों और छाल को 200 ML पानी में उबाल कर उस पानी को पीने से आर्थराइटिस की दिक्कत दूर हो जाती है. याद रहे पानी को तब तक उबालें जब तक उसका पानी एक चौथाई न रह जाए. रातरानी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर पीने से सर्दी, खांसी और जुकाम में राहत मिलती है. इसके पत्तों का रस बुखार के खिलाफ भी असर दिखाता है. अगर कोई शख्स अपने जीवन में किसी तरह के तनाव से गुजर रहा है तो इसके पत्ते तनाव-चिंता से छुटाकारा देने में मदद करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

