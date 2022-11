Dark Chocolate: डार्क चॉकलेट से क्या होता है वेट लॉस? एक दिन में इतने ग्राम से ज्यादा खाना है नुकसानदायक

How Many Grams Chocolate Is Healthy: कभी भी अगर मूड खराब होता है तो सबसे पहले चॉकलेट याद आती है. चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं होता है. इसका मीठा स्वाद हमारे मूड को लिफ्ट कर देता है. लेकिन जो लोग वजन घटाते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें मीठे से दूरी बनानी पड़ती है. ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या डार्क चॉकलेट खाने से वजन बढ़ता है या फिर इससे वजन कम करन में मदद मिल सकती है. जो दूसरा सवाल दिमाग में आता है वो ये कि एक दिन में कितनी चॉकलेट खाना सही होता है. इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि डार्क चॉकलेट खाने के कौन-कौन से फायदे होते हैं.

दिल की बीमारी में फायदेमंद

डार्क चॉकलेट में भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा डार्क चॉकलेट में बहुत अच्छी मात्रा मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक और आयरन पाया जाता है. जिन लोगों को हाई BP की परेशानी हैं उन्हें डार्क चॉकलेट का सेवन करना चाहिए. इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड रक्तचाप को कम करने में मदद करता है.

क्या डार्क चॉकलेट से वेट लॉस में मदद मिलती है?

डार्क चॉकलेट में फ्लेवनॉल्स पाया जाता है. इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो जल्दी भूख नहीं लगने देता है. जिससे कारण आप ओवरइटिंग से बच जाते हैं. लाइव न्यूट्रीफिट एंड सेंटर फॉर ओबेसिटी एंड लॉन्गविटी की डायरेक्टर, एमबीबीएस और एमडी – डॉ अंजलि हुड्डा के अनुसार वजन घटाने के लिए ज्यादा चॉकलेट का सेवन नहीं करना चाहिए. इसलिए वेट लॉस करते समय आप कम मात्रा में चॉकलेट खाएं.

इतनी चॉकलेट खाना है सही

सेहत के लिए वहीं डार्क चॉकलेट अच्छी होती है जिसमें कोको कम से कम 70% की मात्रा में पाया जाता है. आप अगर चॉकलेट को लिमिटेड मात्रा में खा रहे हैं तो इसका आप के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. एक दिन में आप 20 से 30 ग्राम चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं. आप रात में चॉकलेट खाने से बचें.

