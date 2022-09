Dark Underarms: नींबू में हल्दी मिलाकर लगाएं ऐसे, जानें डार्क अंडरआर्म्स को चमकाने के गजब तरीके

How to lighten Dark Underarms: गर्मियों में पसीने की वजह से ज्यादातर लोगों के अंडरआर्म्स काले हो जाते हैं, जिन्हें साफ करना काफी मुश्किल भरा काम होता है. अंडरआर्म्स काले होने की कई वजहें (Causes Of Dark Underarms) हो सकती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप डार्क अंडरआर्म्स से छुटकारा पा सकते हैं और चमकदार बना सकते हैं.

नींबू से चमकाएं अंडरआर्म्स

अंडरआर्म्स को साफ करने और कालापन (Dark Underarms) को हल्का करने के लिए नींबू एक कारगर उपाय हो सकता है. इसके लिए नींबू को को मोटे स्लाइस में काटकर कुछ मिनट के लिए अपने अंडरआर्म्स पर रगड़े और कुछ मिनट बाद गर्म पानी से धो लें. इसके बाद इसे सुखाएं और फिर मॉइस्चराइजर से लगाएं. इससे अंडरआर्म्स का रंग हल्का हो जाएगा.

आलू के रस से साफ होगा अंडरआर्म्स

अंडरआर्म्स (Dark Underarms) को क्लीन करने के लिए आलू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आलू को कद्दूकस कर उसका रस निकाल लें और फिर अंडरआर्म्स में लगाकर सूखने दें. इसके कुछ मिनट बाद अंडरआर्म्स को धो लें और मॉइस्चराइजर लगाएं. इसको रेगुलर करने से अंडरआर्म्स साफ हो जाएगा.

नींबू में हल्दी मिलाकर लगाएं ऐसे

अंडरआर्म्स के कालेपन (Dark Underarms) को दूर करने के लिए नींबू के रस और हल्दी पाउडर से बना पेस्ट भी काफी फायदेमंद होता है. इसके लिए 2 चम्मच नींबू का रस लें और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं. इसके बाद इस पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं और करीब 30 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से धो ले. इससे अंडरआर्म्स के कालेपन से छुटकारा मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

